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Пьяный водитель на Пискарёвском проспекте протаранил автобусы на остановке

Виновник ДТП в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Источник: Piter.TV

Полиция Красногвардейского района проводит проверку по факту массового дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Инцидент произошёл около 00:25 7 июня у дома 59 по Пискарёвскому проспекту.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen и совершил наезд на пассажирский автобус, находившийся на остановке общественного транспорта. От удара автобус по инерции столкнулся с другим автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. О пострадавших среди пассажиров автобусов не сообщается.