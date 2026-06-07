Пьяный водитель на Пискарёвском проспекте протаранил автобусы на остановке

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen и совершил наезд на пассажирский автобус, находившийся на остановке общественного транспорта. От удара автобус по инерции столкнулся с другим автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и в тяжёлом состоянии был госпитализирован.