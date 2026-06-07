«Птицы несколько дней кружили над местом». Что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли

— Птица должна вернуться на гнездо, у нее в программе есть либо яйца, либо птенцы, которых она должна кормить. Даже если она прилетает один раз, она видит, что ничего нет — она отлетит, потом все равно ей надо еще раз удостовериться, что все-таки гнезда нет.