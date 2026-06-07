«Птицы несколько дней кружили над местом». Что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли

Жители деревни Кайково, которая расположена в Минском районе, пришли на автобусную остановку и заметили в лесу поваленные деревья, разоренные гнезда и 15 мертвых цапель. Кадры с погибшими птицами были опубликованы в социальных сетях. Местные жители считали цапель достопримечательностью, так как птицы облюбовали место и постоянно вили там гнезда.
По словам жителей, лес начал сохнуть. Причиной называли короеда.
Ответ на вопрос, кому именно мешали птицы, пока не найден. Однако к приезду инспекции 15 мертвых птенцов цапель (им не хватило буквально недели, чтобы начать летать) успели закопать. Захоронение было найдено в момент расчистки леса.
Как отмечают специалисты, при разорении гнезд спастись могут лишь взрослые птицы, а у птенцов шансов практически нет. Но в указанном случае одному птенцу удалось выжить и его смогли отловить.
По словам руководителя центра помощи диким животным Ирины Трояновской, у птенца было сломано крыло, он находится на карантине.
— Если у него восстановится крыло, они прекрасно улетают от нас. Мы их выпускаем всех. Он уже достаточно взрослый, он к нам привыкнуть не успеет, даже если мы будем очень стараться, — отметила специалист.
Вернутся ли серые цапли на прежнее место — пока не ясно. Но местные жители видели, как взрослые особи птиц кружили несколько дней над разоренными гнездами. Подобное поведение птиц научный сотрудник лаборатории орнитологии научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Максим Тарантович связал с инстинктами:
— Птица должна вернуться на гнездо, у нее в программе есть либо яйца, либо птенцы, которых она должна кормить. Даже если она прилетает один раз, она видит, что ничего нет — она отлетит, потом все равно ей надо еще раз удостовериться, что все-таки гнезда нет.
В Комитете природных ресурсов факт нарушения закона «О растительном мире» зафиксировали. По словам председателя Минского областного Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерины Полещук, сейчас опрашивают свидетелей, устанавливают лиц, причастных к вырубке деревьев, на которых были гнезда птиц.
Главный лесничий минского лесхоза Андрей Калечиц обращает внимание, что гнезда птиц снесло с деревьев порывами сильного ветра. Но часть деревьев, которые уже погибли, были вырублены. На указанных деревьях птичьих гнезд не было.