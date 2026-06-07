В Ростовской области женщина продавала курсы массажа в соцсетях и попала под суд

— В 2022 году она зарегистрировалась в соцсети под чужим именем и предложила жительнице региона дистанционное обучение — курсы медицинского массажа. Потерпевшая заинтересовалась. Тогда мошенница, искажая факты, сообщила, что продаст курсы, но нужно заранее перевести деньги. Женщина согласилась и перевела средства на карты других людей, не знавших о преступных планах обвиняемой.