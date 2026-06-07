Деревянный мост с более чем 30 детьми обрушился на Украине

Деревянный подвесной мост через реку с более чем 30 детьми обрушился в селе Виженка Черновицкой области Украины, шесть человек госпитализировали. Об этом сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.
По данным следствия, 6 июня 55 детей из Харьковской области находились на «организованном отдыхе». Во время прогулки группа фотографировалась на деревянном мосту через реку Виженка. В этот момент конструкция рухнула, дети оказались в воде. Судя по опубликованным кадрам, водоем неглубокий.
По предварительным данным, у шестерых пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы. Их госпитализировали в областной центр.
Прокуратура сообщила, что проводит досудебное расследование по статье уголовного кодекса о ненадлежащем выполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Проводится проверка соблюдения требований безопасности при организации отдыха детей, а также технического состояния моста и лиц, ответственных за его содержание.