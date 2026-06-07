Деревянный мост с более чем 30 детьми обрушился на Украине

По данным следствия, 6 июня 55 детей из Харьковской области находились на «организованном отдыхе». Во время прогулки группа фотографировалась на деревянном мосту через реку Виженка. В этот момент конструкция рухнула, дети оказались в воде. Судя по опубликованным кадрам, водоем неглубокий.