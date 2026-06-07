Житель станицы под Волгоградом пойдёт под суд за поджог из обиды

Как рассказали в региональном главке МВД, всё началось с январского застолья. К молодому мужчине в гости пришёл 60-летний приятель, они вместе выпивали, а когда гость собрался уходить, хозяин уговорил его остаться из-за плохой погоды. Утром между ними вспыхнула ссора: хозяину не понравился беспорядок, который визитёр оставил в комнате после ночёвки. После ухода пенсионера обида не утихла — и 29 января около десяти вечера, вновь выпив, мужчина решил отомстить. Зная, что знакомого нет дома, он взял канистру с бензином и зажигалку, разбил камнем окно, облил комнату горючим и поджёг, после чего скрылся.