Житель станицы под Волгоградом пойдёт под суд за поджог из обиды

В Нехаевском районе Волгоградской области перед судом предстанет 29-летний житель станицы, обвиняемый в умышленном поджоге дома своего знакомого. Уголовное дело направили в районный суд после того, как следователь отделения МВД завершил расследование.
Как рассказали в региональном главке МВД, всё началось с январского застолья. К молодому мужчине в гости пришёл 60-летний приятель, они вместе выпивали, а когда гость собрался уходить, хозяин уговорил его остаться из-за плохой погоды. Утром между ними вспыхнула ссора: хозяину не понравился беспорядок, который визитёр оставил в комнате после ночёвки. После ухода пенсионера обида не утихла — и 29 января около десяти вечера, вновь выпив, мужчина решил отомстить. Зная, что знакомого нет дома, он взял канистру с бензином и зажигалку, разбил камнем окно, облил комнату горючим и поджёг, после чего скрылся.
В полиции уточнили: пожар заметили соседи, они вызвали пожарных и стражей порядка. Дом сгорел дотла, по оценкам специалистов ущерб превысил 700 тысяч рублей. Подозреваемого оперативники установили быстро, и он сознался в содеянном.
По данным следствия, мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога с причинением значительного ущерба». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела уже направлены в Нехаевский районный суд для рассмотрения.
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