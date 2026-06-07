В Шахунье 78-летняя пенсионерка перевела «онлайн-жениху» 220 тысяч рублей

Потерпевшая рассказала, что на протяжении нескольких месяцев вела романтическую переписку с мужчиной, который сумел выстроить с ней доверительные отношения. Спустя время виртуальный избранник сообщил, что серьезно заболел и ему срочно требуются финансы на оплату медицинских услуг и дорогостоящих лекарств.