В Шахунье 78-летняя пенсионерка перевела «онлайн-жениху» 220 тысяч рублей

В дежурную часть полиции в Шахунье обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Пожилая женщина стала жертвой обмана после длительного общения на специализированном сайте знакомств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Потерпевшая рассказала, что на протяжении нескольких месяцев вела романтическую переписку с мужчиной, который сумел выстроить с ней доверительные отношения. Спустя время виртуальный избранник сообщил, что серьезно заболел и ему срочно требуются финансы на оплату медицинских услуг и дорогостоящих лекарств.
Пенсионерка поверила интернет-знакомому и в общей сложности совершила 19 транзакций, переведя на указанные им счета 220 000 рублей. Не дождавшись возврата средств, женщина поняла, что её обманули. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, в настоящее время оперативники ведут поиск злоумышленника.
Ранее сообщалось, что находящегося в федеральном розыске задержали в Нижнем Новгороде.