В Волгограде школьники и пьяный предпенсионер не поделили тротуар на ул. Кирова

— В 15:30 55-летний водитель, не имеющий права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя электроскутером, напротив дома № 100/4 по ул. Кирова наехал на электросамокат «Куго», на котором передвигались двое подростков 11 и 13 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.