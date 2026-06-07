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Авария на ЛЭП оставила без света жителей более 25 улиц в Краснодаре

Время восстановления подачи электроэнергии пока не называется.

Источник: Югополис

В Краснодаре днём 7 июня произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города, без света остался Карасунский округ.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “Правый берег-2”, отключены 18 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении ЕДДС.

Без электроснабжения остались десятки жилых домов на улицах 2-я Полевая, Атамана Лысенко, Бородинская, Волгоградская, Горячеключевская, Джубгинская, Изумрудная, Карла Маркса, Комсомольская, Крупской, Почтовая, Трудовой славы, Фадеева и других.

Точное время восстановления электроэнергии не называется.