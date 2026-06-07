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Из пермского ТРК эвакуировали около 500 человек

В МЧС пояснили, что тревога была ложной.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 июня посетителям торгово-развлекательного комплекса «СпешиLOVE» в Перми пришлось прервать отдых из-за внезапной эвакуации. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация.

После поступления сигнала на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Из торгового центра были выведены примерно 500 человек, включая 150 детей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарно-спасательные подразделения проверили объект и не обнаружили признаков возгорания. Позже выяснилось, что сигнализация сработала ошибочно, а вызов оказался ложным.

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