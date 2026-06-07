Четыре человека, включая ребенка, пострадали в жестком ДТП в Нижнем

По имеющейся информации, женщина, находившаяся за рулем кроссовера Cherry, потеряла контроль над управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем Brilliance. Сама автоледи позже пояснила, что во время движения резко почувствовала себя плохо, из-за чего не смогла затормозить или уклониться от удара.