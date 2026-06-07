Четыре человека, включая ребенка, пострадали в жестком ДТП в Нижнем

В Нижнем Новгороде на улице Кима произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили четыре человека. Об этом сообщает MAX-канал «Ni Mash», публикуя видеозапись с момента аварии.
По имеющейся информации, женщина, находившаяся за рулем кроссовера Cherry, потеряла контроль над управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем Brilliance. Сама автоледи позже пояснила, что во время движения резко почувствовала себя плохо, из-за чего не смогла затормозить или уклониться от удара.
В результате столкновения пострадали оба водителя, а также находившиеся в салонах пассажиры — 12-летний мальчик и 21-летний мужчина. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, на месте происшествия работали экстренные службы и бригады скорой помощи.
Ранее сообщалось, что водитель устроил ДТП и сбежал в Нижнем Новгороде.