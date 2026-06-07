На северо-западе Челябинска спасатели сняли мужчину с балкона десятого этажа

В Челябинске спасатели сняли мужчину с балкона десятого этажа дома по улице 250-летия Челябинска, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Мужчину заметили очевидцы и вызвали сотрудников МЧС. Человека достали с помощью автолестницы и передали бригаде скорой помощи.
Ранее на улице Игуменка загорелось здание общепита. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше