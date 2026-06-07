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На северо-западе Челябинска спасатели сняли мужчину с балкона десятого этажа

Очевидцы вовремя заметили человека на карнизе и вызвали помощь.

Источник: пресс-служба МЧС России по Челябинской области

В Челябинске спасатели сняли мужчину с балкона десятого этажа дома по улице 250-летия Челябинска, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Мужчину заметили очевидцы и вызвали сотрудников МЧС. Человека достали с помощью автолестницы и передали бригаде скорой помощи.

Ранее на улице Игуменка загорелось здание общепита. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

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