Пьяная компания распылила огнетушитель на детской выставке в Петербурге

— Организаторам в панике позвонили девушки-администраторы. Пена покрыла шторы, потолок и пол, превратив все в грязь. Экспонаты испорчены. Выставка должна была открыться в 10 утра, но не заработала. В выходной день простой обходится очень дорого, — пишет 78.ru.