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Пьяная компания распылила огнетушитель на детской выставке в Петербурге

Многие экспонаты испорчены, помещение требует тщательного клининга.

Источник: Комсомольская правда

В одном из торгово-развлекательных центров Приморского района группа пьяных молодых людей устроила погром на детской интерактивной выставке. Пространство было оформлено в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Неадекватная компания распылила огнетушитель в трех залах.

— Организаторам в панике позвонили девушки-администраторы. Пена покрыла шторы, потолок и пол, превратив все в грязь. Экспонаты испорчены. Выставка должна была открыться в 10 утра, но не заработала. В выходной день простой обходится очень дорого, — пишет 78.ru.

Охрана ТРК не смогла справиться сама, поэтому на место приехали два наряда полиции. Нарушители отказались возмещать ущерб. Они предложили заплатить только часть суммы, необходимой для уборки. В итоге полиция задержала одного из участников инцидента.

Ущерб оценили минимум в полмиллиона рублей. Часть арт-объектов нужно менять, требуется глубокий клининг помещения.