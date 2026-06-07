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Ревнивый волгоградец ответит за ложный донос полиции

В Волгограде 48-летний мужчина из ревности к сопернику заявил в полицию о выдуманной краже телефона, теперь ему грозит уголовная ответственность.

22 мая в отдел полиции № 6 Управления МВД России по Волгограду обратился 48-летний горожанин и рассказал, что у него украли сотовый телефон. Мужчина тут же указал на предполагаемого вора — 53-летнего малознакомого. Началась проверка, и довольно быстро выяснилось, что никакого хищения не было.

На поверку заявитель сам выдумал историю с кражей. В ходе разбирательства оперативники выяснили подоплёку: мужчину грызла ревность. Подозреваемым он назвал нынешнего избранника своей бывшей сожительницы — таким способом рассчитывал создать сопернику крупные неприятности. Однако полицейские вывели лжеца на чистую воду.

По данным регионального главка МВД, в отношении незадачливого мстителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ — «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Ранее сообщалось о поджоге из-за обиды под Волгоградом.