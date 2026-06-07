Ревнивый волгоградец ответит за ложный донос полиции

22 мая в отдел полиции № 6 Управления МВД России по Волгограду обратился 48-летний горожанин и рассказал, что у него украли сотовый телефон. Мужчина тут же указал на предполагаемого вора — 53-летнего малознакомого. Началась проверка, и довольно быстро выяснилось, что никакого хищения не было.