Ревнивый волгоградец ответит за ложный донос полиции

22 мая в отдел полиции № 6 Управления МВД России по Волгограду обратился 48-летний горожанин и рассказал, что у него украли сотовый телефон. Мужчина тут же указал на предполагаемого вора — 53-летнего малознакомого. Началась проверка, и довольно быстро выяснилось, что никакого хищения не было.
На поверку заявитель сам выдумал историю с кражей. В ходе разбирательства оперативники выяснили подоплёку: мужчину грызла ревность. Подозреваемым он назвал нынешнего избранника своей бывшей сожительницы — таким способом рассчитывал создать сопернику крупные неприятности. Однако полицейские вывели лжеца на чистую воду.
По данным регионального главка МВД, в отношении незадачливого мстителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ — «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Ранее сообщалось о поджоге из-за обиды под Волгоградом.