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Сын Усольцевой пожаловался, что его не предупредили о новых поисках семьи

Сына пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниила Баталова не предупредили о новых поисках его родственников. Об этом он рассказал РИА Новости.

Сына пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниила Баталова не предупредили о новых поисках его родственников. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — заявил Баталов.

Масштабные поиски Усольцевых возобновились 4 июня. В операции задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи семьи.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года под Красноярском. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.

Высказываются разнообразные гипотезы исчезновения семьи — от убийства недоброжелателями до бегства Усольцевых за границу. Последней версии придерживается и Даниил Баталов.

Однако основная версия следствия — несчастный случай.