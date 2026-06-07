Сын Усольцевой пожаловался, что его не предупредили о новых поисках семьи

Сына пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниила Баталова не предупредили о новых поисках его родственников. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — заявил Баталов.
Масштабные поиски Усольцевых возобновились 4 июня. В операции задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи семьи.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года под Красноярском. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Высказываются разнообразные гипотезы исчезновения семьи — от убийства недоброжелателями до бегства Усольцевых за границу. Последней версии придерживается и Даниил Баталов.
Однако основная версия следствия — несчастный случай.