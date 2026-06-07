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1443 пожара произошло в Нижегородской области с начала года

Несмотря на снижение числа возгораний, количество погибших выросло.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года на территории Нижегородской области зарегистрировали 1443 пожара. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 1895 возгораний. Такие данные приводятся в оперативной сводке регионального управления МЧС по состоянию на 7 июня.

Однако на фоне сокращения числа пожаров выросло количество погибших. С начала года жертвами огня стали 86 человек, что на три человека больше, чем годом ранее. Особенно тревожной остается статистика по детской смертности: за пять месяцев погибли пять детей, тогда как за аналогичный период прошлого года был зарегистрирован один такой случай.

Травмы на пожарах получили 76 человек, в том числе пятеро детей. Спасателям удалось вывести из опасных зон 238 человек, среди которых 34 ребенка.

Только за минувшие сутки в регионе произошло 18 техногенных пожаров. Один человек погиб, еще один получил травмы. Из зданий были эвакуированы 35 человек, включая семерых детей.

В МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании электроприборов, печного оборудования и открытого огня. Спасатели подчеркивают, что большинство трагедий можно предотвратить благодаря внимательности и своевременным мерам предосторожности.

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