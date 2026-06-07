1443 пожара произошло в Нижегородской области с начала года

Однако на фоне сокращения числа пожаров выросло количество погибших. С начала года жертвами огня стали 86 человек, что на три человека больше, чем годом ранее. Особенно тревожной остается статистика по детской смертности: за пять месяцев погибли пять детей, тогда как за аналогичный период прошлого года был зарегистрирован один такой случай.