ТАСС: израильские дроны нанесли удары по югу Бейрута

«Беспилотники выпустили три ракеты по зданию в квартале Мрейджи, где находится один из штабов шиитской организации “Хезболлах”, — указал собеседник. — В район атаки направились сейчас кареты скорой помощи, которые заберут пострадавших».
По его словам, израильское командование не предупреждало заранее население о предстоящих ударах.
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