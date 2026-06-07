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ТАСС: израильские дроны нанесли удары по югу Бейрута

БЕЙРУТ, 7 июня. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС нанесли точечные удары по южной окраине ливанской столицы в ответ на обстрелы поселений в Верхней Галилее. Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны. По его словам, среди жителей есть раненые.

Источник: AP 2024

«Беспилотники выпустили три ракеты по зданию в квартале Мрейджи, где находится один из штабов шиитской организации “Хезболлах”, — указал собеседник. — В район атаки направились сейчас кареты скорой помощи, которые заберут пострадавших».

По его словам, израильское командование не предупреждало заранее население о предстоящих ударах.

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