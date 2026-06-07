Три года принудительных работ получил спровоцировавший смертельную аварию воронежец

Суд признал автомобилиста виновным ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему назначено три года принудительных работ с лишением прав на два года. А с юрлица, который является собственником грузовика, взыскана компенсация морального вреда. Двое несовершеннолетних детей погибшей получат по полтора миллиона, а ее муж — один миллион.