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В Волгограде у телефонного мошенника изъяли 80 банковских карт и 15 смартфонов

23-летний волгоградец задержан за покупку банковских карт у третьих лиц.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде оперативники задержали 23-летнего участника преступной схемы, зарабатывающего на мошенничестве с банковскими картами и телефонными звонками. Во время обыска дома у молодого человека нашли 80 банковских карт разных банков, которые он покупал у третьих лиц. С них он потом обналичивал деньги, добытые в том числе с помощью телефонного мошенничества, сообщает полиция региона. Также у парня изъяли 50 сим-карт и 15 телефонов.

— За участие в незаконной схеме подозреваемый получал процент, который оставлял себе в качестве вознаграждения, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Вычислили преступника сотрудники киберполиции.

Мужчина во всем сознался, сейчас устанавливают и других участников преступной схемы. А ему меру пресечения выберет суд.