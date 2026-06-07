Волгоградца спасли от гигантской аневризмы без открытой операции

Манипуляцию выполнили под местной анестезией через небольшой прокол в руке — это позволило избежать открытой травматичной операции с высокими рисками осложнений. Повторное сканирование подтвердило успех вмешательства, — уточинил в комитете здравоохранения Волгоградской области.