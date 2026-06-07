Волгоградца спасли от гигантской аневризмы без открытой операции

Волгоградские врачи больницы № 25 спасли мужчину, получившего тяжёлую травму при падении с квадроцикла. 40-летнего пациента доставили в реанимацию с сильной болью и обширной гематомой ягодичной области.
После экстренной госпитализации, специалисты провели пациенту компьютерную томографию с ангиографией, которая выявила ложную аневризму ягодичной артерии больших размеров — мужчине грозило смертельно опасное кровотечение. Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Андрей Легкий принял решение об эмболизации повреждённой артерии.
Манипуляцию выполнили под местной анестезией через небольшой прокол в руке — это позволило избежать открытой травматичной операции с высокими рисками осложнений. Повторное сканирование подтвердило успех вмешательства, — уточинил в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Сейчас пациент переведён в отделение сосудистой хирургии. Его состояние стабильное, повторных кровотечений нет, динамика положительная.
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