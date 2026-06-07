Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Кубани украл у возлюбленной 185 тыс после ссоры

Жителю Кубани грозит 5 лет за кражу денег возлюбленной.

Источник: Комсомольская правда

В Успенском районе любовная история закончилась воровством. Жительница Успенского района познакомилась с 35-летним мужчиной в соцсетях. После переписки она предложила новому возлюбленному переехать к ней. Но отношения долго не продержались из-за ревности мужчины.

После ссоры он уехал и прихватил с собой 185 тысяч из дома знакомой. Деньги успел потратить, а потом приехал, чтобы помириться. Но был задержан полицейскими.

«Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража” направлено в суд», — рассказали в пресс-службе ГУ МВ по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.