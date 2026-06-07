Житель Кубани украл у возлюбленной 185 тыс после ссоры

В Успенском районе любовная история закончилась воровством. Жительница Успенского района познакомилась с 35-летним мужчиной в соцсетях. После переписки она предложила новому возлюбленному переехать к ней. Но отношения долго не продержались из-за ревности мужчины.
После ссоры он уехал и прихватил с собой 185 тысяч из дома знакомой. Деньги успел потратить, а потом приехал, чтобы помириться. Но был задержан полицейскими.
«Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража” направлено в суд», — рассказали в пресс-службе ГУ МВ по Краснодарскому краю.
Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.