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7 июня на озере Бархатово утонул подросток, плававший на сапборде

Тело несовершеннолетнего без признаков жизни недалеко от берега обнаружили отдыхающие.

На озере Бархатово, находящемся вблизи деревни Киндяково Сосновоборского муниципального округа, произошла трагедия. 7 июня там утонул подросток, в одиночку плававший на сапборде.

Как сообщили в Следственном комитете, тело несовершеннолетнего без признаков жизни недалеко от берега обнаружили отдыхающие около 16:00 по местному времени.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

«Следите за своими детьми, не допускайте, чтобы они самостоятельно приходили на берег водоёма и проводили там время бесконтрольно. Иначе трагедия неизбежна», — напоминают специалисты МЧС.

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