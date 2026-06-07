7 июня на озере Бархатово утонул подросток, плававший на сапборде

На озере Бархатово, находящемся вблизи деревни Киндяково Сосновоборского муниципального округа, произошла трагедия. 7 июня там утонул подросток, в одиночку плававший на сапборде.
Как сообщили в Следственном комитете, тело несовершеннолетнего без признаков жизни недалеко от берега обнаружили отдыхающие около 16:00 по местному времени.
Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
«Следите за своими детьми, не допускайте, чтобы они самостоятельно приходили на берег водоёма и проводили там время бесконтрольно. Иначе трагедия неизбежна», — напоминают специалисты МЧС.
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