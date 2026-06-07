Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Шахтах

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчёта о ситуации с расселением жильцов многоквартирного дома на улице Ворошилова в городе Шахты.
Здание 1972 года постройки находится в критическом состоянии: несущие стены трескаются, а подвал затоплен нечистотами. Несмотря на то что в 2024 году дом официально признали аварийным, местные власти до сих пор не переселили людей.
По факту нарушения прав граждан региональное СУ СКР начало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Аслану Хуаде доложить о ходе следственных действий и о том, какие реальные шаги предпринимаются для обеспечения жителей жильём.