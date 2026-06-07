В Балтийске неизвестные разгромили Центральный пляж

«Мы не будем оставлять это без внимания и призываем граждан, располагающих любой информацией об инциденте или видео, обратиться к нам, в администрацию или в дежурную часть», — сообщили в учреждении. Работа комплекса временно может быть затруднена на поврежденных участках.