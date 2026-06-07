В Балтийске неизвестные разгромили Центральный пляж

Пляжный комплекс Центральный в Балтийске в ночь на 7 июня подвергся нападению неизвестных вандалов, сообщает МБУ «Благоустройство» Балтийского городского округа на своей странице в ВК.
«Неизвестные повредили бунгало, теневой навес и детское оборудование, ограждение. Восстанавливать оборудование придется за наш счет — это ощутимый удар по бюджету, который мы готовили на улучшение инфраструктуры комплекса. Мы уже передали записи с камер в правоохранительные органы», — сообщили представители учреждения. По их мнению, нарушителям грозить уголовная статья «Вандализм».
Также сотрудники «Благоустройства» просят откликнуться свидетелей ночного происшествия (конфиденциальность гарантируется) и сделать максимальный репост сообщения.
«Мы не будем оставлять это без внимания и призываем граждан, располагающих любой информацией об инциденте или видео, обратиться к нам, в администрацию или в дежурную часть», — сообщили в учреждении. Работа комплекса временно может быть затруднена на поврежденных участках.
Фото: сообщество МБУ «Благоустройство» Балтийского городского округа.