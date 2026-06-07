Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске неизвестные разгромили Центральный пляж

Повредили бунгало, теневой навес и детское оборудование, ограждение.

Пляжный комплекс Центральный в Балтийске в ночь на 7 июня подвергся нападению неизвестных вандалов, сообщает МБУ «Благоустройство» Балтийского городского округа на своей странице в ВК.

«Неизвестные повредили бунгало, теневой навес и детское оборудование, ограждение. Восстанавливать оборудование придется за наш счет — это ощутимый удар по бюджету, который мы готовили на улучшение инфраструктуры комплекса. Мы уже передали записи с камер в правоохранительные органы», — сообщили представители учреждения. По их мнению, нарушителям грозить уголовная статья «Вандализм».

Также сотрудники «Благоустройства» просят откликнуться свидетелей ночного происшествия (конфиденциальность гарантируется) и сделать максимальный репост сообщения.

«Мы не будем оставлять это без внимания и призываем граждан, располагающих любой информацией об инциденте или видео, обратиться к нам, в администрацию или в дежурную часть», — сообщили в учреждении. Работа комплекса временно может быть затруднена на поврежденных участках.

Фото: сообщество МБУ «Благоустройство» Балтийского городского округа.