14-летний парень утонул, когда один катался на сапборде в Красноярском крае

Ранее стало известно, что в Аджарии, в районе водопада Мачухела, российский путешественник сорвался с высоты и разбился насмерть. В МВД Грузии тогда уточнили, что трагедия произошла у подножия 50-метрового водопада — популярной достопримечательности в муниципалитете Кеда.