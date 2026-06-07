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Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, 12 человек пострадали

Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей, — говорится в публикации губернатора в его канале в мессенджере МАКС.

По его словам, среди пострадавших двое детей. Погибших в результате аварии нет.

Пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу. Утечки топлива нет, дорогу перекрывать не пришлось, говорится в публикации.

Telegram-канал Baza сообщил, что у некоторых пострадавших диагностировали переломы рук, черепно-мозговые травмы и ушибы. Утверждается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП устанавливаются, пострадавшим окажут необходимую помощь.

За несколько дней до этого автобус, в салоне которого находились 14 пассажиров, перевернулся на 325-м километре ЦКАД под Солнечногорском.