Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, 12 человек пострадали

— Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей, — говорится в публикации губернатора в его канале в мессенджере МАКС.