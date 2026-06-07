В центр Еревана после закрытия избирательных участков стянули усиленные наряды полиции

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составила 48,92%. На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года по данным на 17:00 явка составила 38,17%. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, блокам — в 8−10% голосов избирателей.