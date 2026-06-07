В центр Еревана после закрытия избирательных участков стянули усиленные наряды полиции

Полицейские автобусы, рядом с которыми дежурят по несколько сотрудников правоохранительных органов, стоят вдоль всей площади Республики. На площади находятся правительственные здания Армении.
Сейчас в центре Еревана большое количество людей, в том числе на площади. Обстановка там спокойная, люди гуляют, многие пришли с детьми.
Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск), члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Первые данные начнут публиковать около полуночи (23:00 мск).
Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составила 48,92%. На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года по данным на 17:00 явка составила 38,17%. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, блокам — в 8−10% голосов избирателей.
В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном.