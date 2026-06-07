Более 20 человек погибли и 19 получили ранения в ДТП с автобусом на юге Ирака

На юге Ирака в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погиб 21 человек, ещё 19 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.
«В результате аварии автобуса на трассе Насирия — Басра погиб 21 человек, еще 19, включая иранских паломников, получили ранения», — заявили в ведомстве. Данные министерства приводит иракское агентство новостей INA.
Глава министерства здравоохранения Абдель Хусейн аль-Мусави дал поручение медицинским учреждениям контролировать состояние пострадавших в результате инцидента.