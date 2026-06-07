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«У пострадавшей нет претензий»: мать мужчины, избившего женщину в Заинске, рассказала об инциденте

Мать мужчины, который жестоко избил женщину в Заинске, обвиняет в произошедшем журналистов, а не своего сына. К тому же она утверждает, что у пострадавшей якобы нет никаких претензий к нападавшему. Об этом в воскресенье, 7 июня, пишет Telegram-канал «112».

Мать мужчины, который жестоко избил женщину в Заинске, обвиняет в произошедшем журналистов, а не своего сына. К тому же она утверждает, что у пострадавшей якобы нет никаких претензий к нападавшему. Об этом в воскресенье, 7 июня, пишет Telegram-канал «112».

Как утверждает женщина, избитая Диана якобы не предъявляет претензий ее сыну Марату. Произошедшее она считает бытовой ссорой, возникшей из-за употребления алкоголя. По мнению женщины, видеозапись драки сначала была опубликована соседями в местном сообществе, и лишь после этого она попала в СМИ.

В то же время в отношении Марата уже начато уголовное преследование по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью, оскорблении и о применении насилия к должностному лицу. Прокуратура осуществляет контроль за ходом следствия, говорится в публикации.

Мужчина в Заинске вытащил возлюбленную из подъезда и бросил ее у скамейки. После этого он прыгал по лицу пострадавшей, бил ее ногами и мусорным баком. Соседи вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Однако нападавший препятствовал оказанию медицинской помощи пострадавшей, а затем напал на прибывшего полицейского. Мужчину обезвредили с помощью перцового баллончика, и в процессе задержания он начал просить о пощаде.