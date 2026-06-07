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Иномарка сбила подростка на питбайке в подмосковном Щелкове

Иномарка влетела в подростка на питбайке в подмосковном городе Щелково. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Иномарка влетела в подростка на питбайке в подмосковном городе Щелково. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в поселке Свердловском примерно в 17:20. Женщина за рулем Kia столкнулась с питбайкером. Пострадали несовершеннолетний водитель и его пассажир, обоих госпитализировали.

— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — говорится в публикации.

26 мая подросток на питбайке столкнулся с «газелью» около поселка Ганусово в Раменском городском округе Подмосковья. Школьник скончался до прибытия скорой помощи. Правоохранители начали проверку. Ее ход на контроле прокуратуры.