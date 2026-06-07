Голая проломила крышу: В Таиланде нашли пропавшую в начале июне россиянку, но есть нюанс

Напомним, 25-летняя москвичка прилетела в Таиланд в конце осени 2025 года и почти полгода безуспешно пыталась найти работу. Некоторое время она трудилась помощницей воспитателя в дошкольном учреждении, однако зарплату там не платили. Срок легального пребывания в стране заканчивался, поэтому путешественница приобрела авиабилеты с пересадкой по минимальной цене. Её вылет был назначен на 7 июня. Перед исчезновением девушка жаловалась на отсутствие денег, родители выслали ей 50 евро, но после этого связь оборвалась.