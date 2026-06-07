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Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП в Нижегородской области

В результате столкновения погибли жена и дочь одного из участников аварии.

Глава СК России Александр Бастрыкин ждет доклад по информации о смертельном ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О ДТП узнали из эфира правовой программы на федеральном телеканали. В результате столкновения погибли жена и дочь одного из водителей. Сам мужчина получил тяжелые травмы — ему необходим долгий курс реабилитации. По его мнению, во время расследования ДТП правовая оценка действиям второго участника аварии дана не в полной мере.

СУ СК России по Нижегородской области перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая ребенка, пострадали в жестком ДТП в Нижнем.