Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП в Нижегородской области

О ДТП узнали из эфира правовой программы на федеральном телеканали. В результате столкновения погибли жена и дочь одного из водителей. Сам мужчина получил тяжелые травмы — ему необходим долгий курс реабилитации. По его мнению, во время расследования ДТП правовая оценка действиям второго участника аварии дана не в полной мере.