Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП в Нижегородской области

Глава СК России Александр Бастрыкин ждет доклад по информации о смертельном ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О ДТП узнали из эфира правовой программы на федеральном телеканали. В результате столкновения погибли жена и дочь одного из водителей. Сам мужчина получил тяжелые травмы — ему необходим долгий курс реабилитации. По его мнению, во время расследования ДТП правовая оценка действиям второго участника аварии дана не в полной мере.
СУ СК России по Нижегородской области перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая ребенка, пострадали в жестком ДТП в Нижнем.