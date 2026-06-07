Собирала на квартиру чужими слезами: Стало известно о новых махинациях Хатуны Аташян

Блогерша стала широко известна после того, как нагрела более 70 знаменитостей из запрещённой соцсети. Она предлагала им мнимые туры по бартеру в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, на Мальдивы, Сейшелы и во Вьетнам. Якобы звёзды отдыхали бесплатно, а платить нужно было только за сопровождающих. Однако после получения денег Аташян начинала тянуть время, переносить даты, а затем бесследно исчезала. Также она подозревается в махинациях с недвижимостью и автомобилями.