После ДТП с автобусом в Ярославской области завели дело

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что экскурсионный автобус Yutong перевернулся в регионе. По предварительным данным, пострадали 12 человек, включая двоих детей. Всего в салоне находились 33 человека, в том числе водитель и четверо несовершеннолетних. Представитель региональной прокуратуры рассказал, что, предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, при этом транспортное средство новое — оно было выпущено в 2026 году.