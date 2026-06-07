После ДТП с автобусом в Ярославской области завели дело

«Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Как уточняется, место происшествия осмотрено, обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что экскурсионный автобус Yutong перевернулся в регионе. По предварительным данным, пострадали 12 человек, включая двоих детей. Всего в салоне находились 33 человека, в том числе водитель и четверо несовершеннолетних. Представитель региональной прокуратуры рассказал, что, предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, при этом транспортное средство новое — оно было выпущено в 2026 году.