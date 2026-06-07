При атаке дрона ВСУ на авто под Белгородом погибла женщина, ее супруг ранен

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ вновь совершили налет на Санкт-Петербург. ЧП случилось в ночь на 6 июня. В ходе него пострадали три человека. Как отметил мэр города Александр Беглов, пострадавшие получили легкие ранения, после оказания медпомощи их отправили домой.