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При атаке дрона ВСУ на авто под Белгородом погибла женщина, ее супруг ранен

Украинский дрон атаковал машину в селе Ближнее Белгородского округа.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Женщина сразу погибла на месте, а ее муж госпитализирован с ранениями. Эту информацию сообщили в оперативном штабе региона.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел в селе Ближнее Белгородского округа.

«От полученных ранений женщина скончалась на месте. Ее супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти», — следует из заявления штаба.

Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 Белгорода. Оперативный штаб выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ вновь совершили налет на Санкт-Петербург. ЧП случилось в ночь на 6 июня. В ходе него пострадали три человека. Как отметил мэр города Александр Беглов, пострадавшие получили легкие ранения, после оказания медпомощи их отправили домой.

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