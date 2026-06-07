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При ДТП в Саратове погибла пятилетняя девочка, пострадали еще трое детей

Авария в Саратове произошла из-за столкновения Toyota и УАЗ.

Источник: Комсомольская правда

На трассе под Саратовом столкнулись Toyota и УАЗ. На месте аварии погибла пятилетняя девочка, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на 276-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. За рулем Toyota находился мужчина 1984 года рождения. УАЗом управлял водитель 1986 года рождения.

«Пассажир иномарки — девочка 5 лет — скончалась в машине скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В больницу экстренно госпитализировали шесть человек, трое из которых — дети.

Ранее в Барнауле велосипедист попал под колеса иномарки Audi A6. ДТП случилось на улице Матросова, возле пересечения с улицей Меланжево.