При ДТП в Саратове погибла пятилетняя девочка, пострадали еще трое детей

На трассе под Саратовом столкнулись Toyota и УАЗ. На месте аварии погибла пятилетняя девочка, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
ДТП произошло на 276-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. За рулем Toyota находился мужчина 1984 года рождения. УАЗом управлял водитель 1986 года рождения.
«Пассажир иномарки — девочка 5 лет — скончалась в машине скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
В больницу экстренно госпитализировали шесть человек, трое из которых — дети.
Ранее в Барнауле велосипедист попал под колеса иномарки Audi A6. ДТП случилось на улице Матросова, возле пересечения с улицей Меланжево.