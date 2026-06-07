Силы ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 58 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваторией Черного моря.
В Белгородской области при ударах БПЛА погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
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