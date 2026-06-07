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В Курской области дрон атаковал трактор, погибли два механизатора

В Курской области беспилотник атаковал трактор с механизаторами в поле. Два человека погибли. О случившемся сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, инцидент произошёл в селе 1-е Панино Медвенского района. Вражеский дрон ударил по сельхозтехнике, когда на ней работали два человека.

Устройство взорвалось. Оба мужчины скончались на месте.

«К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», — заявил глава региона. Он назвал произошедшее ужасной бедой и выразил соболезнования родным.

Хинштейн пообещал, что семьям погибших окажут всю необходимую поддержку. Подробности атаки уточняются.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с семьёй. Жена погибла, её муж госпитализирован.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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