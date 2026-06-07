Пятилетняя девочка погибла, еще шесть человек пострадали в ДТП в Саратове

В результате аварии в Саратове погибла пятилетняя девочка, еще шесть человек, включая троих детей, оказались в больнице. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По информации ведомства, на 276-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись автомобили «Тойота» и УАЗ.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир иномарки — девочка пяти лет — скончалась в карете скорой помощи, — говорится в публикации.
В больницу попали трое детей: мальчики 2019 и 2025 годов рождения, которые находились в «Тойоте», и девочка 2016 года рождения, ехавшая в УАЗе. Также в медучреждение доставили водителя и пассажира «Тойоты» и женщину 1983 года рождения, находившуюся в УАЗе.
В тот же день стало известно, что четыре человека погибли в устроенном пьяным водителем ДТП в Кузбассе. Следствие считает, что 39-летний водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на левую обочину, после чего автомобиль выскочил в кювет и опрокинулся.