Пятилетняя девочка погибла, еще шесть человек пострадали в ДТП в Саратове

В тот же день стало известно, что четыре человека погибли в устроенном пьяным водителем ДТП в Кузбассе. Следствие считает, что 39-летний водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на левую обочину, после чего автомобиль выскочил в кювет и опрокинулся.