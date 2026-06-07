Воюющие картели оставили чудовищное послание в мексиканском городе Чильпансинго

Власти связывают произошедшее с многолетним противостоянием двух преступных синдикатов — «Картель де ла Сьерра» и «Лос Ардильос», которые ведут ожесточённую борьбу за передел рынка незаконного оборота наркотиков. За последние месяцы их конфликт лишь усилился, спровоцировав волну вооружённых столкновений и резкое обострение криминогенной обстановки в ряде районов.
Герреро на протяжении долгого времени остаётся одной из самых неблагополучных и опасных территорий Мексики. Местные власти пока не комментируют, удалось ли установить личности погибших и есть ли задержанные по этому делу.
Ранее в башкирском Салавате местные жители наткнулись у реки на заколоченный холодильник, внутри которого лежало тело мужчины. Вскоре был задержан 35-летний горожанин по подозрению в убийстве — сейчас он заключён под стражу.
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