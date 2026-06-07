Минобороны: ПВО уничтожила 58 БПЛА ВСУ в течение дня 7 июня

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня в воскресенье, 7 июня, ликвидировала 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Уточняется, что БПЛА были сбиты в небе над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Кроме того, несколько расчетов подразделения БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» были уничтожены ударами фугасных авиабомб на Запорожском направлении. В силовых структурах также уточнили, что вместе с личным составом было уничтожено все специальное оборудование, находившееся на позициях.