Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два механизатора погибли при атаке дрона ВСУ в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели двух человек в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора», — написал он на платформе «Макс».

Как уточняется, после взрыва дрона мужчины скончались на месте происшествия. Родственникам погибших будет оказана поддержка.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно наносят удары по приграничным территориям. В Курской области с августа 2024 года действует режим контртеррористической операции, обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше