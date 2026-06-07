Два механизатора погибли при атаке дрона ВСУ в Курской области

«По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора», — написал он на платформе «Макс».
Как уточняется, после взрыва дрона мужчины скончались на месте происшествия. Родственникам погибших будет оказана поддержка.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно наносят удары по приграничным территориям. В Курской области с августа 2024 года действует режим контртеррористической операции, обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше