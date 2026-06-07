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В Курской области при атаке ВСУ погибли двое трактористов

В Курской области два тракториста погибли после атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное поле в Медвенском районе.

Источник: Аргументы и факты

Двое трактористов погибли в Медвенском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона.

По его словам, дрон атаковал сельскохозяйственное поле, где в момент удара работали два механизатора.

«Вражеский БПЛА атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора», — сообщил глава региона.

Оба мужчины получили смертельные ранения и скончались на месте.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Другие подробности происшествия и личности жертв пока не раскрываются.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 58 украинских беспилотников. Аппараты были сбиты над территориями Курской, Белгородской и Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

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