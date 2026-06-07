СК Татарстана возбудил четвёртое дело против мужчины, избившего девушку за попытку расстаться

Напомним, ранее сегодня Интернет потрясло жестокое видео. На кадрах агрессивный мужчина волоком вытаскивает беззащитную девушку из подъезда и с силой отбрасывает на асфальт, прямо между лавкой и мусорным баком. Не останавливаясь, он начинает жестоко избивать её ногами по лицу и корпусу. Жертва не шевелится и не подаёт признаков жизни. В приступе ярости мужчина требует ответа, к кому она хотела уйти, и истошно орет: «Моя женщина — убью».