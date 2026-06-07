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В Ираке 21 человек погиб в ДТП с автобусом, перевозившим паломников

В Ираке 21 человек погиб в результате ДТП. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на данные минздрава страны.

Источник: Life.ru

Авария случилась на автомобильной дороге, соединяющей города Насирия и Басра. Автобус съехал с трассы, в результате погиб 21 человек. Травмы различной степени тяжести диагностировали у 19 граждан.

Уточняется, что в автобусе находились паломники.

Глава ведомства Абдель Хусейн аль-Мусави отреагировал на чрезвычайное происшествие. Он дал указание медицинским учреждениям взять под контроль состояние всех раненых, чтобы при необходимости оперативно оказывать им помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.