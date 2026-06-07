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В Белгороде возникли перебои с водоснабжением после аварийного отключения света

Его планируют восстановить к 5−6 часам утра 8 июня.

БЕДГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии в Белгороде привело к перебоям с водоснабжением в многоквартирных домах на Харьковской горе. Об этом сообщил в «Максе» мэр Белгорода Валентин Демидов.

«В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики оперативно восстановили подачу света, но это повлекло за собой остановку объектов “Белоблводоканала”. В результате возникли перебои с водоснабжением. В основном речь идет о многоквартирных домах на Харьковской горе», — написал он.

По словам Демидова, специалисты уже работают над устранением последствий, водоснабжение планируют восстановить к 5−6 часам утра 8 июня.