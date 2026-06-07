В Белгороде возникли перебои с водоснабжением после аварийного отключения света

«В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики оперативно восстановили подачу света, но это повлекло за собой остановку объектов “Белоблводоканала”. В результате возникли перебои с водоснабжением. В основном речь идет о многоквартирных домах на Харьковской горе», — написал он.