В Белгороде возникли перебои с водоснабжением после аварийного отключения света

БЕДГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии в Белгороде привело к перебоям с водоснабжением в многоквартирных домах на Харьковской горе. Об этом сообщил в «Максе» мэр Белгорода Валентин Демидов.
«В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики оперативно восстановили подачу света, но это повлекло за собой остановку объектов “Белоблводоканала”. В результате возникли перебои с водоснабжением. В основном речь идет о многоквартирных домах на Харьковской горе», — написал он.
По словам Демидова, специалисты уже работают над устранением последствий, водоснабжение планируют восстановить к 5−6 часам утра 8 июня.