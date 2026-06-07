На Ставрополье второй раз за день объявили беспилотную опасность

СТАВРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Владимиров сообщил о том, что опасность атаки БПЛА была объявлена в 12:13 мск. Она продлилась до 14:12 мск.
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