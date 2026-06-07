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В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириус, сообщили местные власти.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Об угрозе атаки также проинформировал глава Сириуса Дмитрий Плишкин.

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он в Telegram-канале.

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