Россиянку обвинили в клевете после слов о 10 днях в плену у бывшего в Казахстане

Напомним, россиянка Анастасия заявила, будто бывший возлюбленный Рустам удерживал её в Казахстане, избивал и угрожал забрать общего ребёнка во время поездки в Алма-Ату, куда она привезла сына к семье его отца. По словам женщины, перед возвращением в Новосибирск мужчина отобрал у неё телефон, увидел переписки, устроил сцену ревности, избил её при родственниках, а затем обрил наголо, после чего врачи зафиксировали у пострадавшей разрыв сетчатки и другие травмы.