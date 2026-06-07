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Иран нанес вторую волну ракетных ударов по территории Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске второй волны ракет по территории Израиля со стороны Ирана.

Источник: Reuters

В заявлении военного ведомства указано, что «еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль». Там также отметили, что «системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы».

Согласно данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги были активированы в районе города Хайфа, расположенного на севере страны.

Центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» сделал заявление, в котором предупредил, что в случае ответных действий со стороны Израиля он столкнется с «еще более сокрушительными последствиями».

Как отмечается, данные удары были нанесены спустя несколько часов после того, как Тегеран пригрозил ответить на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута.

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