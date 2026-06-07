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В Израиле россиянке со сломанными руками и страховкой отказали в медпомощи

В Израиле гражданка России никак не может получить медицинскую помощь по своей туристической страховке с покрытием до 100 тысяч долларов. Женщина сломала обе руки и вынуждена более суток ждать ответа от местных врачей. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на дочь пострадавшей.

Источник: Life.ru

Девушка пояснила, что её мать неудачно упала и получила тяжёлые переломы обеих рук. Хирургическую операцию израильские врачи оценили в сумму в 15 тысяч долларов. При этом медики затребовали несколько подтверждающих документов в отношении страховки, а россиянка тем временем мучалась от боли и практически теряла сознание, но никто из докторов к ней не подошёл.

Итогом всех разбирательств стал неожиданный ответ от израильских врачей о том, что госпитализация не согласована в требуемом порядке, поэтому пострадавшей лучше отправиться на лечение в Россию. Сейчас женщина всё еще находится в Израиле, родственники пытаются помочь ей получить хоть какую-то медпомощь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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