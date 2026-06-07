В Израиле россиянке со сломанными руками и страховкой отказали в медпомощи

Девушка пояснила, что её мать неудачно упала и получила тяжёлые переломы обеих рук. Хирургическую операцию израильские врачи оценили в сумму в 15 тысяч долларов. При этом медики затребовали несколько подтверждающих документов в отношении страховки, а россиянка тем временем мучалась от боли и практически теряла сознание, но никто из докторов к ней не подошёл.
Итогом всех разбирательств стал неожиданный ответ от израильских врачей о том, что госпитализация не согласована в требуемом порядке, поэтому пострадавшей лучше отправиться на лечение в Россию. Сейчас женщина всё еще находится в Израиле, родственники пытаются помочь ей получить хоть какую-то медпомощь.
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