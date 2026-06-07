В Израиле россиянке со сломанными руками и страховкой отказали в медпомощи

Девушка пояснила, что её мать неудачно упала и получила тяжёлые переломы обеих рук. Хирургическую операцию израильские врачи оценили в сумму в 15 тысяч долларов. При этом медики затребовали несколько подтверждающих документов в отношении страховки, а россиянка тем временем мучалась от боли и практически теряла сознание, но никто из докторов к ней не подошёл.